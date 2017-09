Bumet in Heeze bouwt voort op de erfenis van opa Bert

Directeur Jasper Konings leidt rond bij Bumet, samen met Erik en Inge Maas. De kleinzoon en kleindochter van oprichter Bert Buijsen zijn nadrukkelijk betrokken bij de bedrijfsvoering. Hun moeder Marlies Maas-Buijsen nam in 2004 de leiding op zich van Bumet (voorheen Buijsen Metaalindustrie) na het onverwachte overlijden van haar vader. Op de dag van het 50-jarig bestaan nota bene.

Erik (34) en Inge (32) Maas zijn nog te jong om de eindverantwoordelijkheid te dragen voor de ongeveer 250 medewerkers van het familiebedrijf. Of ze dat ooit zullen doen, is de vraag. Inge: ,,Onze opa werkte ook met externe directeuren. Je moet doen waar je goed in bent, vond hij." Erik is projectmanager en gaat zich ook op de interne procesverbetering bij Bumet Nederland richten. Inge is personeelsmanager. Jasper Konings noemt zich 'directeur in opdracht' bij Bumet. ,,Erik en Inge zorgen voor directe ondersteuning van directietaken en voor de aanvullende communicatie naar de aandeelhouder", legt hij uit.

Konings trad bijna vijf jaar geleden aan en verwacht sowieso nog vijf jaar aan boord te blijven. Zijn taak om het bedrijf verder door te ontwikkelen zit er nog niet op. De metaaltoeleverancier wil stappen zetten in het bieden van hogere toegevoegde waarde, door meer ook de engineering en assemblage van producten op zich te nemen. Een belangrijke overname pleegde het in die zin vorig jaar door Ruco in te lijven.

In Heeze zijn de bedrijfscomplexen uitgebreid van 5.000 naar 8.000 vierkante meter om de fysieke integratie van Ruco per 1 juli mogelijk te maken. Ruco verdubbelde onder Bumet-vlag het aantal medewerkers al tot 40. Konings: ,,Bestaande klanten van Ruco zijn meer gaan bestellen. We zijn meegegroeid met belangrijke klant Vanderlande. Ruco leverde één productielijn aan Vanderlande, wij nu vier lijnen." Bumet bouwt complete subsystemen voor zowel de bagageafhandeling als de logistieke activiteiten van het Veghelse concern.

Verschillende producten

Konings spreekt van een fusie tussen Ruco en Bumet Nederland. Het bedrijf telt zo'n 170 medewerkers in het Hongaarse Debrecen, waar het in 2001 al neerstreek. In Heeze staan zo'n 80 mensen op de loonlijst. Bumet heeft sinds jaar en dag in DAF zijn grootste klant. Meer dan 1.000 verschillende producten fabriceert het voor de truckfabrikant, zoals steunen, beugels, accubakken en hittekappen. Het aandeel van DAF in de omzet is van de helft teruggebracht tot een derde. Bumet levert nu ook onderdelen voor onder meer landbouwmachines van Kuhn en Lely en behuizingen voor generatoren. Het beleg op de boterham komt van een rij kleinere opdrachtgevers. Erik Maas wijst op de productie van modules voor zonnepanelen voor Zigzagsolar, een startend bedrijf uit Heeze. ,,De zonnepanelen komen op gevels van flats van woningbouwverenigingen. Ze zijn innovatief en hernieuwbare energie is een groeimarkt. We hebben start-ups naast grote klanten. Het concept en de samenstelling van de module met de panelen hebben we mede helpen uitdenken."

De renovatie van de vestiging in Heeze is ook een signaal om te laten zien dat Bumet belang hecht aan zijn productie in eigen land. Inge Maas verwerpt sowieso de suggestie dat Bumet banen naar Hongarije heeft gebracht. ,,In de jaren dat we ook in Hongarije zitten, zijn we in Heeze alleen maar gegroeid."

Schakelen

Het is de combinatie met een fabriek in Hongarije die het bedrijf veel brengt, stelt Konings. ,,De fabriek in Hongarije geeft ons meer capaciteit en flexibiliteit. We kunnen daardoor sneller schakelen, bijvoorbeeld bij incidentele grote projecten. Met klanten voeren we een open communicatie over waar welke producten worden gefabriceerd." In Hongarije zal Bumet vooral onderdelen produceren voor onder meer de vrachtwagens, landbouwmachines en generatoren. Uit Heeze komen meer gespecialiseerde producten en complexere samenstellingen voor onder meer Vanderlande en de voedingsmiddelenindustrie.

De volgende stap zal in Hongarije worden gezet, kondigt Konings aan. ,,We hebben 10.000 meter grond aangekocht voor een tweede fabriek. In het voorjaar van 2018 gaan we bepalen wat daar zal komen."

Zou opa Bert tevreden zijn over het Bumet van nu? Inge: ,,Hij zal trots zijn. Die zit boven te genieten."