Bunq schenkt Ddos-aanvaller vergiffenis

Gejan Starink van Panasonic in Best is andere baas in ander land

8:53 BEST - Zijn loopbaan van 27 jaar bij de verkoopvestiging in Best van Panasonic Electric Works voor West-Europa voerde Gejan Starink (65) langs veel verschillende culturen. Bij zijn afscheid - vrijdag is zijn laatste werkdag - kan hij dan ook mooi verhalen.