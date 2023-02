Een week lang staken de chauffeurs in het streekvervoer. Dat betekent een week lang nauwelijks tot geen bussen of regionale treinen. Tenminste dat roepen de vakbonden FNV en CNV. Volgens werkgeversvereniging WVOV rijdt de helft van de bussen gewoon door.

De werkdruk is een belangrijk onderwerp voor de bonden. ,,Elke keer wordt er een minuutje van de dienstregeling afgehaald. Die rijtijden haal je niet in de praktijk, zeker niet bij druk verkeer. Aan het einde loop je dan achter en haal je de verloren tijd in door zelf minder pauze te nemen’’, zegt Erwin Kuiper, bestuurder bij vakbond FNV.

Sanitaire stop

Chauffeurs kaarten deze werkdruk, waarbij er bijvoorbeeld ook nauwelijks tijd is voor een sanitaire stop al jaren aan. Maar de werkgevers doen er helemaal niets aan, zeggen de bonden. ,,De chauffeurs kunnen er niets aan doen als de bus te laat is. Maar ze krijgen wel de boze passagiers over zich heen’’, zegt Evert Jan van de Mheen van CNV.



De opstelling van de werkgevers heeft de onderlinge verhoudingen behoorlijk verzuurd, ziet Van de Mheen. ,,Het vertrouwen in de werkgevers is heel laag. Werkgevers zeggen ‘we doen ons best’, maar wij zien dat niet.’’ Kuiper bevestigt dat. ,,Er zit veel chagrijn over de werkdruk bij de chauffeurs.’’

Quote De bus moet ook betaalbaar blijven Woordvoerder, WVOW De werkgevers hebben op hun beurt hun eindbod ingetrokken nu de bonden staken. Ze boden acht procent loonsverhoging en drie procent loonruimte voor een ouderenregeling. ,,Vakbond FNV vraag in totaal 16,9 procent loonsverhoging. Dat kunnen we echt niet betalen. Die in totaal elf procent is echt het maximale’’, aldus een woordvoerder van de werkgevers. ,,De bus moet ook betaalbaar blijven.’’



Vooralsnog zit het conflict muurvast en zijn beide partijen niet van zins als eerste met de ogen te knipperen. En daar is de passagier de dupe van. ,,De reizigers begrijpen het niet’’, ziet Van de Mheen. ,,Dat begrijpen wij, maar wij zien geen andere mogelijkheid dan actievoeren.’’

Rollebollend

Misschien moeten bonden en werkgevers eens naar de metaalsector kijken. Daar werd jarenlang met verhitte koppen onderhandeld en veel gestaakt. Maar twee jaar geleden kwamen sociale partners tot de conclusie dat rollebollend over straat gaan niet gezond was. Daar is geïnvesteerd in onderlinge verhoudingen en vertrouwen. Dat leidde ertoe dat vorig jaar de cao in een week geregeld was.

Dat is voor nu geen oplossing voor het conflict in het streekvervoer, denkt hoogleraar sociaal recht Barend Barentsen. ,,Je kunt ook vooraf bepalen een mediator of een arbiter in te schakelen. Maar soms zijn de belangentegenstellingen zo groot dat het uitgevochten moet worden.’’

En daar lijkt het op, tot verdriet van de reizigers, die afhankelijk zijn van het streekvervoer. Maar reizigers kunnen wel degelijk wat doen aldus Barentsen. ,,Passagiers die in hun belangen worden geschaad, kunnen naar de rechter stappen. Het duperen van reizigers is juridisch relevant. Dat kan ook via reizigersorganisatie Rover of bijvoorbeeld de Consumentenbond. Werkgevers kunnen ook naar de rechter stappen om de staking te laten verbieden als de schade onevenredig groot is. Het is wel aan de rechter te bepalen wat onevenredig is.’’

