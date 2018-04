Bussen staken eerste twee dagen meivakantie

Philips goed uit de startblok­ken, meer omzet dan verwacht

23 april EINDHOVEN - Philips is tevreden met de manier waarop het medisch-technologische concern dit jaar uit de startblokken is gekomen. De verkopen zijn gestegen met vijf procent en dat is iets meer dan waar analisten op hadden gerekend. Dat bleek maandagochtend bij de presentatie van de cijfers over het eerste kwartaal.