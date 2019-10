Cabinebonden zinspelen op nieuwe acties bij KLM

NXP in Eindhoven wacht op het aantrekken van de automarkt

10:56 EINDHOVEN - Bij chipfabrikant NXP in Eindhoven compenseert momenteel het grotere aantal chips per auto het feit dat er veel minder auto's worden geproduceerd. Hierdoor wil de omzet maar niet stijgen, maar zakt hij ook niet hard. „Dat betekent wel dat als de automarkt weer aantrekt het heel snel kan gaan”, zegt manager NXP Nederland Guido Dierick in een toelichting.