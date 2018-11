Cabinepersoneel Transavia krijgt er meer loon bij

Transavia zat al enige tijd om tafel met VNC over de cao voor het cabinepersoneel, die betrekking heeft op meer dan duizend medewerkers. Behalve de loonsverbetering zijn de partijen ook betere afspraken over het doorgeven van vakanties overeengekomen. Verder is er gesproken over het ‘zo gewenste’ ouderenbeleid. Volgens de VNC zijn tijdens recente bijeenkomsten goede stappen gezet om tot een oplossing te komen voor dit complexe onderwerp. De komende dagen worden meer details bekendgemaakt over het principe-akkoord. Ook volgt meer informatie over het stemproces voor vakbondsleden.