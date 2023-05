Cao-akkoord voor personeel ov-bedrijven: meer loon en aanpak werkdruk

De cao Multimodaal geldt voor zo’n 1300 mensen bij de bedrijven Arriva, Keolis en Qbuzz. De afgelopen zes maanden waren er verscheidene stakingen in de sector. ,,Het was een langdurig traject en we zijn blij dat we eruit zijn gekomen. Niet alleen qua loon, maar ook in het verminderen van de werkdruk”, aldus vakbondsbestuurder Edwin Kuiper.