Cao-overleg KLM geklapt, vakbond overweegt stappen

Philips en IMEC meten luchtver­vui­ling in Eindhoven voor waarschu­wings­app

15:35 EINDHOVEN - ‘Donderdag tegen 11.00 uur moet u in actie komen om de lucht gezond te houden in huis.’ Zo’n waarschuwing moet straks vroegtijdig komen van een app die Philips, IMEC en enkele andere onderzoekspartijen ontwikkelen. Voor metingen in en om het huis zoeken de de onderzoekers nog 20 huishoudens in Eindhoven.