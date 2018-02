Carnaval goudmijn voor ondernemers: 'Ik draai 5 keer zoveel omzet'

Waar het in de eerste twee maanden rustig is en de ondernemers een of twee hoesjes per dag verkopen, schiet de verkoop de laatste drie weken voor carnaval omhoog. ,,Iedereen heeft er zin in en begint met de voorbereidingen. Zo hebben we er nu dagen bij zitten waarop we met gemak 30 hoesjes verkopen.''



De twee Brabantse ondernemers maken nu nog geen winst, maar de potentie is er. ,,We hebben natuurlijk geïnvesteerd in een goede designer, dus voor nu kunnen we er mooi een aantal biertjes van drinken tijdens carnaval. Maar we zijn van plan dit verder uit te breiden en hebben al een hoop aanvragen binnengekregen voor volgend jaar.''