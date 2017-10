CBS: industrie Zuidoost-Brabant 'absolute koploper'

EINDHOVEN - In Zuidoost-Brabant wordt het geld verdiend in de industrie. We wisten het, maar nu wordt het gestaafd door de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In een donderdag te verschijnen rapport noemt de instelling de regio de absolute koploper met vorig jaar een aandeel van 12 procent in de landelijke toegevoegde waarde van de industrie. Dat is ruim 9 miljard euro.

De regio Groot-Rijnmond, met onder andere Rotterdam, is met 8 procent of 6,4 miljard euro de tweede industriële regio. West-Brabant met 5 miljard euro is derde en Noordoost-Brabant is met 4,5 miljard euro vierde op de ranglijst van de industrie.

Dat de industrie hier zo bloeit komt vooral door de machine-industrie die sterk vertegenwoordigd is. Landelijk verdubbelde deze in 20 jaar tot 12 procent van de gehele industrie. Alleen de voedings- en genotsmiddelenindustrie en chemie en de farmaceutische industrie zijn met 21 en 16 procent grotere branches. In de regio is verder de transportmiddelenindustrie, 7 procent van het geheel en ook groeiende, goed vertegenwoordigd.

Brabant en Limburg

In het rapport wordt beschreven hoe Brabant en Limburg sinds 2011 West-Nederland op het gebied van industrie overvleugelde. Het zuiden is nu goed voor 37 procent van de industrie en het westen voor 34 procent. Tien jaar geleden was dit nog omgekeerd.

De toename van de industrie is volgens het CBS niet terug te vinden in de werkgelegenheid. Deze halveerde in bijna vijftig jaar en daalt nog steeds; vorig jaar werkte 10 procent van de werknemers in Nederland in de industrie. Dat komt vooral door de arbeidsproductiviteit.