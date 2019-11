Cerescon in Heeze brengt eerst kleine machine voor aspergesteken op de markt

Volgens Van Vinken is de vertraging een tegenvaller voor het bedrijf, waar momenteel 19 mensen werken. „We hebben een nieuwe financieringsronde gehouden en zijn met nog een grote investeerder in gesprek. Ons vertrouwen in het nieuwe model, dat 350.000 euro gaat kosten, is echter groot. We presenteren onze machine nu op de beurs en gaan in het aspergeseizoen 2020 met twee machines op roadshows in Noord-Duitsland en Nederland en een paar weken in Italië. Daarna gaan we er tien produceren voor klanten die een subsidie kunnen krijgen bij de aanschaf en hem dan tijdens de oogst in 2021 gaan gebruiken. Tegelijk gaan we met dit model als uitgangspunt ook machines maken die twee en drie rijen asperges oogsten.”