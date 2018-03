Cerescon in Heeze verkoopt eerste volautomatische aspergesteekmachine

HEEZE Het is de eerste machine voor het volautomatisch steken van asperges ter wereld. Dat zegt het in Heeze gevestigde bedrijf Cereston.

Deze week is hij op transport gezet naar Frankrijk, waar hij in de praktijk gaat werken. De startende hightech machinebouwer is bezig met de bouw van nog zes machines die worden geleverd voor gebruik in het aspergeseizoen van 2019.

Lees ook Robot haalt betere asperges van het veld Lees meer

Volgens directeur Thérèse van Vinken van Cerescon reizen er vijf servicemonteurs mee om de nieuwe machine bij de klant in Frankrijk goed op gang te krijgen. „Liever hadden we zo'n eerste machine in de buurt aan het werk gehad. Maar in Frankrijk is de nood nog hoger dan hier, omdat de wet op tijdelijke arbeid daar nog strenger is. Dit is een klant die staat te popelen om zijn aspergebedrijf te laten groeien, maar wel met onze machines.”

Terugverdientijd

Cerescon heeft de machine Sparter genoemd en de variant die één rij tegelijk steekt vervangt meer dan twintig aspergestekers en houdt zes hectare asperges bij. Hij kost dan wel 325.000 euro. Het bedrijf verkoopt ook machines die twee of drie asperge-bedden tegelijk steken en die kosten 450.000 en 600.000 euro. Van Vinken: „Maar die laatste versie vervangt wel zestig tot zeventig aspergestekers, Dus de terugverdientijd is heel snel. Bovendien zorgen onze machines voor hooguit 15 procent oogstverlies, terwijl menselijke stekers een verlies van 30 procent hebben.”

Cerescon, met inmiddels twintig werknemers, wil het aantal te produceren machines ieder jaar verdubbelen, tot 65 per jaar. Het bedrijf verwacht deze afzet te vinden in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Daarna kunnen ook andere Europese landen en aspergelanden buiten Europa zoals Peru en Taiwan worden beleverd.

Robotarm

Volledig scherm Een robotarm brengt mesjes tot onder aan de asperge. © Cerescon