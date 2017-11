Cern op Precisiebeurs Veldhoven: we willen meer hightech hier bestellen

VELDHOVEN - Het laboratorium voor deeltjesfysica Cern is zijn deeltjesversneller in Zwitserland aan het renoveren voor bijna een miljard euro. Prof. Sijbrand de Jong, voorzitter van het bestuur van Cern, verbaast zich dat de Nederlandse hightech niet zijn deel van die orders voor zijn rekening neemt.

„Nederland draagt 4,5 procent bij in het budget voor Cern en dat is het percentage aan compensatieorders waar de bedrijven hier aanspraak op kunnen maken. Maar de bedrijven reageren onvoldoende op onze aanbestedingen of ze zoeken niet genoeg onderlinge samenwerking om sterk te staan. Daardoor lukt het niet om meer dan 2 procent van de orders hier te plaatsen.”

Precisiebeurs

De Jong was woensdag te gast op de druk bezochte Precisiebeurs in Koningshof in Veldhoven, die donderdag ook nog is. Voor de fijnproevers hield de hoogleraar deeltjesfysica een lezing over de elementaire deeltjes die Cern in de kilometers lange ringvormige deeltjesversneller bij Genève in beeld weet te brengen. Maar vooral was hij er om het netwerk met hightech bedrijven dat mogelijk aan Cern kan leveren mede te versterken.

Vooral voor de langere termijn kan dit een heel belangrijk netwerk zijn, vertelt De Jong. „Er worden nu plannen gemaakt voor een nieuwe ringvormige deeltjesversneller van 100 kilometer lengte die in de jaren '20 moet worden gerealiseerd. Deze zou een investering van 20- tot 25 miljard euro kunnen gaan betekenen. De hightech bedrijven in Nederland zouden zich hierop moeten voorbereiden. Kijk naar Duitsland, waar bedrijven onmiddellijk collega's zoeken om de krachten te bundelen en samen hele sterke aanbestedingen te doen. Want wij staan bekend dat we heel kritisch kijken naar prijs-kwaliteit verhouding en dat moet ook. Hopelijk lukt het in Nederland straks hier vaker doorheen te komen.”

Intensieve samenwerking