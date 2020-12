‘China passeert in 2028 de VS als grootste economie ter wereld’

Boeren stoppen met blokkeren van distribu­tie­cen­tra: ‘We gaan in gesprek met het CBL en supermarkt­ke­tens’

15 december De Nederlandse boeren stoppen ‘met onmiddellijke ingang’ met hun protestacties. In een open brief staat vermeld dat 'een aantal vertegenwoordigers van de boeren uiterlijk 14 januari 2021' in gesprek gaan met Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). Een woordvoerder van CBL bevestigt dit.