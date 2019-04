China wil mining verbieden: delven van crypto's op ‘voorlopige’ zwarte lijst

Op de voorlopige lijst staan nu 450 activiteiten. De Chinese bevolking mag er tot 7 mei zijn mening over geven. Er wordt niet aangegeven hoe of per wanneer de genoemde activiteiten zouden moeten worden afgebouwd.

China is een belangrijkste markt voor het mijnen van digitale munteenheden.



Het ontginnen van digitale valuta gebeurt met enorme hoeveelheden computers die wiskundige formules oplossen. De gebruikte computers vreten echter energie. Hoe meer mensen bovendien op zoek zijn naar nieuwe cryptomunten, des te moeilijker worden de op te lossen formules.



China zette al in 2017 de rem op de ongebreidelde groei van cryptomunten. Toen werd het op industriële schaal mijnen van onder meer bitcoins al aan banden gelegd. Het land maakt nog wel de meeste apparatuur die gebruikt wordt voor het mijnen van de digitale valuta.