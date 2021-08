China wil verkoop namaakartikelen op webshops aanpakken

Dit Nederland­se dorp heeft straks geen enkele kroeg meer: ‘Corona heeft veel veranderd‘

30 augustus Ooit telde het Zeeuwse dorpje Hansweert 13 cafés. Eind dit jaar valt voor de laatste kroeg definitief het doek. Uitbater Ad Linders is met café Zeelandia tegen wil en dank de langstzittende kroegbaas van het dorp geworden. Maar als slimme zoon uit een Rotterdams arbeidersgezin had hij heel andere dromen. Een carrière als hoogleraar aan de faculteit economie van de universiteit, dat leek hem wel wat. ,,Het is anders gelopen. Geleidelijk ben ik de horeca steeds meer als een roeping gaan zien.”