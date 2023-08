Chinese vastgoedgigant Evergrande vraagt faillissement aan in VS

Een jaar en vele betaaldead­lines later leeft Chinees vastgoedbe­drijf Evergrande nog steeds

Deze week verstreek weer geruisloos een betalingsdeadline van het Chinese vastgoedbedrijf Evergrande, dat kampt met een schuld van $300 miljard. Het herstructureringsplan dat in maart zou komen is nu verschoven naar juli. Ondertussen duurt de vastgoedcrisis in het land voort.