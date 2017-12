Chipfabrikant Intel nu minder dan 5 procent in ASML in Veldhoven

VELDHOVEN - Intel heeft opnieuw een stap terug gedaan in zijn belang in ASML. Volgens de Autoriteit Financiële markten heeft de Amerikaanse chipfabrikant en belangrijke klant van ASML nu nog maar 4,96 procent van de aandelen in zijn bezit.