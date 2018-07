Cijfers NXP op dag van anticlimax overname: miljard dollar aan autochips

EINDHOVEN - Op de dag dat Qualcomm definitief afhaakte om NXP over te nemen, presenteerde de Eindhovense chipfabrikant haar kwartaalcijfers. Het kwam goed uit dat deze gunstig zijn, vooral op het gebied van autochips, waarin voor het eerst een miljard dollar in een kwartaal werd omgezet.

Een omzetstijging, vooral in de chips voor auto's en beveiligde communicatie, en ondanks kosten toch een stabiele winst. Chipfabrikant NXP in Eindhoven had zich een minder gunstige nieuwe start kunnen voorstellen na het afhaken van Qualcomm als overnemende partij. Bij toeval werden de kwartaalcijfers donderdag op dezelfde dag gepresenteerd als waarop de anticlimax van het overnameproces zich ontplooide.

Powerhouse voor chips

Topman Richard Clemmer zegt dat helaas het 'powerhouse voor chips' dat zijn bedrijf met Qualcomm wilde vormen niet doorgaat. „Dat neemt niet weg dat we vertrouwen hebben in onze toekomst als onafhankelijke marktleider op de chipmarkt. We gaan door met onze focus en onze lange termijn strategie die ons grote kansen biedt op onze belangrijkste markten.”

De omzet in het tweede kwartaal bedroeg 2,29 miljard dollar (1,96 miljard euro), 4 procent meer dan de 2,20 miljard een jaar eerder. De nettowinst was 619 miljoen dollar (529 miljoen euro), 1 procent lager dan een jaar eerder. Bovendien meldde het bedrijf dat in het tweede kwartaal 1,25 miljard dollar schuld was afbetaald, waardoor deze op 5,34 miljard dollar uitkomt.

Inzoomend op de vier divisies valt de mijlpaal die met de autochips werd bereikt het meest op. De omzet daarin steeg met 7 procent tot ruim een miljard dollar, van 938 miljoen dollar. Volgens het bedrijf is de stijging te danken aan meer vraag naar alle soorten autochips, zowel de regelchips voor motor en voorzieningen in de auto, als voor chips voor analoge toepassingen, zoals autoradio, vermaak en informatievoorziening.

NFC chips