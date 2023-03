CNV: ‘Prima dat vrouwen meer uren gaan werken, maar laat mannen dan minder uren werken’

De oproep van het kabinet aan vrouwen in deeltijdbanen om meer uren te werken, kan op steun rekenen van CNV. Maar de vakbond vindt dat de oproep aan mannen in fulltimebanen dan moet zijn om het een tandje minder te doen. ,,Zo creëren we een betere balans tussen mannen en vrouwen.’’

Een studie van adviesbureau McKinsey liet jaren geleden al zien: er zouden geen personeelstekorten in de zorg en het onderwijs bestaan als parttime werkende vrouwen een uur per week extra werken. Zeker in sectoren met veel vrouwen in kleine deeltijdbanen kan het een oplossing zijn.

Reden dat het kabinet in deeltijd werkende vrouwen aanspoort om vooral meer uren te gaan werken. Vakbond CNV juicht het toe, maar vindt dat het kabinet dan ook de oproep moet doen aan mannelijke fulltimers om minder te gaan werken.

CNV-voorzitter Piet Fortuin: ,,Je ziet dat vrouwen vaak in kleine deeltijdbanen werken en mannen fulltime. Als het kabinet met een oplossing komt om de personeelskrapte terug te dringen, laat het dan een modern antwoord zijn. Wat ons betreft is dat antwoord een 30-urige werkweek voor zowel mannen als vrouwen. Het maakt vrouwen economisch zelfstandig en mannen kunnen dan een deel van de zorgtaken op zich nemen. Zo creëren we een betere balans tussen mannen en vrouwen.’’

Naar een 30-urige werkweek heeft een grote groep werkenden wel oren, blijkt uit nieuw onderzoek dat CNV door Maurice de Hond liet uitvoeren onder drieduizend werkenden. Daarin zegt zes op de tien (58 procent) voorstander te zijn van een kortere werkweek. De meerderheid (54 procent) verwacht dat een 30-urige werkweek over tien jaar de norm is. Bijna de helft geeft aan dat vijf dagen werken niet meer van deze tijd is.

De ondervraagden verwachten zo creatiever, productiever en efficiënter te kunnen werken. Ook denken ze dat een kortere arbeidsweek zorgt voor een betere balans tussen werk en privé, het aantal burn-outs vermindert en bijdraagt aan een lager ziekteverzuim. De helft van de ondervraagden denkt dat het ertoe bijdraagt gezond de pensioenleeftijd te bereiken.

Het is niet de eerste keer dat CNV pleit voor een kortere werkweek. Volgens Fortuin is het een ‘onontkoombaar fenomeen’. ,,Het is niet de vraag óf we het invoeren, maar vooral wanneer.’’

Verschillende bedrijven hanteren inmiddels al een kortere arbeidsweek. Zoals verzekeraar Achmea, die de standaardweek heeft teruggebracht van 36 naar 34 uur en het loon voor werknemers hetzelfde heeft gehouden.

AWVN vindt de oproep van het kabinet aan deeltijdwerkende vrouwen ‘uitstekend’. De werkgeversvereniging deed deze oproep zelf al eerder. ,,Maar dan moeten werkgevers die extra uren wel faciliteren en zal de overheid ervoor moeten zorgen dat meer werken loont’’, voegt woordvoerder Jannes van der Velde eraan toe.

Over de 30-urige werkweek is de AWVN weinig enthousiast. ,,Dat lost de krapte op de arbeidsmarkt niet op. Bovendien moeten werkgevers en werknemers op individueel niveau afspraken kunnen maken over het aantal uren, en moeten mensen meer uren kunnen werken als ze dat willen.’’

