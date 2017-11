Vakbonden leggen zich niet neer bij sluiting Siemens in Hengelo

Nuenens XL Websolutions wil 'Tinder voor ondernemers' uitbrengen

9:27 NUENEN - Een goed netwerk is onmisbaar voor iedere ondernemer. Rob Stefens, algemeen directeur van XL Websolutions in Nuenen, weet ook wel dat Linkedin hiervoor prima werkt. "Toch vragen wij ons af hoe het kan dat zoveel ondernemers het moeilijk vinden nieuwe contacten te leggen. Terwijl Linkedin voor genoeg passende suggesties voor contacten zorgt. Maar met een collega in Delfzijl of Haarlem maak je niet snel contact, hoe goed hij ook past. Je wilt dat met mensen in de buurt, zodat je elkaar ook meteen in levende lijve kunt ontmoeten."