CO2-rechten leveren Nederlandse Staatskas recordbedrag op door hoge prijs

De prijs van een emissierecht, dat goed is voor de compensatie van 1 ton CO2, kwam in februari 2022 op het hoogste niveau ooit en daalde daarna weer een beetje. Volgens Maaike Breukels, hoofd emissiehandel bij de NEa, laat de hoge prijs zien dat het Europese systeem van CO2-rechten zin heeft voor het beperken van de uitstoot. ,,Want hoe hoger de prijs, hoe sterker de prikkel is voor bedrijven om te verduurzamen.’’ De gemiddelde prijs was vorig jaar een kleine 80 euro, tegenover 54 euro een jaar eerder.