Coca-Cola: Elke fles voor helft gerecycled plastic

Is het niet gewoon een marketingstunt voor een positief imago?

Wassink: ,,Ik ben echt trots op de stap die we maken. En natuurlijk is elke actie ook een gevolg van wat er leeft en hoe consumenten over je denken. Het is dus reageren op de omgeving, maar wel op een manier die past bij een marktleider.’’



Je kan ook zeggen: je vervuilt minder, maar je vervuilt nog steeds.

Bijnens: ,,Het is zo dat de huidige doelstellingen slechts tussenstappen zijn naar meer. Uiteindelijk willen we naar een volledig circulair systeem, waarin we geen nieuw plastic hoeven te gebruiken. Dat is belangrijk naar de toekomst.’’



,,Ik ga regelmatig met mijn kinderen in de natuur wandelen. Als ik daar verpakkingen zie liggen, dan word ik oprecht heel erg boos. Wij zitten in de positie daar een verschil in te maken, dus het is trots en pure oprechtheid dat we dat ook doen.’’



100 procent gerecyclede flessen: reëel of toekomstmuziek?

Wassink: ,,Dat is in alle eerlijkheid nog toekomstmuziek, want om die 100 procent te kunnen bereiken, moet er eerst voldoende gerecycled plastic op grote schaal beschikbaar zijn. Zo ver zijn we nog niet. Dat is ook wel het spannende aan deze route, dat we gaandeweg leren. Dat doen we samen met hele industrie, met ook een mooie taak voor de wetenschap.’’