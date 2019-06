CodeSkillz in Eindhoven geeft kinderen de basis van programmeren

Leerlingen van twee havo kregen op deze middelbare school een gastles programmeren van CodeSkillz. Dit Eindhovense bedrijf wil onderbouwleerlingen de basis van het programmeren bijbrengen. ,,Als ze het programma hebben afgerond dan zijn ze nog geen programmeur", zegt Glenn Bergmans van CodeSkillz. ,,Wel weten ze dan hoe computers werken en kunnen ze logisch redenen. Ze kunnen een complex probleem in kleine stapjes oplossen. Dat is later in elk beroep relevant. In iedere baan heb je een computer nodig. Ook als je bijvoorbeeld een tuinman bent die een sprinklersysteem moet aanleggen. Logisch redeneren is de basis achter programmeren. We willen de kinderen 21e-eeuwse vaardigheden bijbrengen, als probleemoplossend vermogen en kennis over ICT.”