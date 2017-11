Collectoren uit Eindhoven die de zon volgen

'Op daken zie je nu grote donkere panelen die helemaal bestaan uit zonnecellen. Wij hebben een systeem ontwikkeld dat veel meer rendement opbrengt met slechts een klein zonnecelletje. De rest is kunststof", zegt Peter Penning. Hij is mede-oprichter van de Eindhovense start-up SunCycle en bedenker van de zonnecollector die de naam SUS kreeg.

"SUS bestaat uit een parabolische spiegel met een lens ervoor om zonlicht op te vangen. In het midden van die lens zit een kleine zonnecel waarin het licht 500 keer geconcentreerd in valt. Denk aan een vergrootglas waar je zonlicht in opvangt om een stuk papier in brand te steken", legt Penning de werking van SUS simpel uit.

Koplamp

Penning vergelijkt de constructie van SUS met die van een koplamp van auto's. "Alleen kan SUS met behulp van kleine elektromotoren bewegen en op die manier de zon volgen. Dit door ons gepatenteerde systeem zorgt ervoor dat het zonlicht altijd optimaal op de zonnecel valt. Hierdoor is het rendement per vierkante millimeter vele malen hoger dan dat van PV-panelen", legt collega Joost Verhoeks uit.

Hij is binnen het bedrijf verantwoordelijk voor het in de markt zetten van het product. "Bovendien zijn onze collectoren veel goedkoper dan traditionele zonnepanelen die gebruikmaken van het kostbare silicium'', vervolgt Verhoeks. ,,En ze zijn duurzamer, want de kunststof waarvan SUS is gemaakt is bijna volledig recyclebaar. Maar belangrijker nog is dat je met SUS naast elektriciteit ook warmte kunt genereren. Dat betekent dat je er ook het binnenklimaat mee kunt regelen. En dat maakt het systeem bij uitstek geschikt voor een compleet zelfvoorzienend gebouw: energieneutraal dus. Precies waar we naar toe moeten. Vanaf 2020 moeten alle nieuwe gebouwen energieneutraal gebouwd worden. Dat kun je bewerkstelligen door energie decentraal op te wekken en daar is ons systeem heel geschikt voor."

Als we de mannen van SunCycle mogen geloven hebben we hier dus de ideale oplossing voor de energie-uitdaging die zich komende jaren voor ons uitstrekt. Voorwaarde is natuurlijk wel dat je beschikt over een plat dak en veel zon.

Dat is ook de reden waarom het startende bedrijf in eerste instantie kijkt naar landen met veel zonuren. "Omdat we heel geconcentreerd zonlicht nodig hebben, beginnen we in zonovergoten gebieden. Daarbij richten we ons op zakelijke klanten om hen te ondersteunen het binnenklimaat duurzaam te regelen. Denk aan bedrijven, hotels en kantoren, die hebben vaak ook een plat dak en dat is nodig voor ons systeem."

Prototype

Het klinkt allemaal heel eenvoudig. Toch werkt SunCycle al geruime tijd aan de ontwikkeling van het zonnecollectorsysteem met intern bewegingssysteem. Sinds 2013 is er een werkend prototype. Om daar een massaal produceerbaar product van te maken werkt SunCycle inmiddels binnen een Europees project samen met Gl-Plastic en Neways in de regio Eindhoven, maar ook met TNO, de Radboud Universiteit Nijmegen en kennisinstellingen in Spanje en Zuid-Frankrijk.