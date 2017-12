Concept Engineers uit Eindhoven breidt uit in Hasselt dankzij nieuwe eigenaar

EINDHOVEN - Ontwikkelaar en fabrikant van hightech sorteermachines Concept Engineers in Eindhoven spreidt zijn vleugels. Onder leiding van een Vlaamse investeringsmaatschappij wil het bedrijf zijn positie in de wereld versterken.

Deze week opende het onder de nieuwe naam Optimum Sorting een vestiging in Hasselt. Op de locatie worden per 1 januari het hoofdkantoor en de coördinatie van de Belgische activiteiten ondergebracht. Tegelijkertijd wordt het aantal banen in Eindhoven uitgebreid.

Snoep

Concept Engineers is actief met de ontwikkeling, productie en verkoop van optische sorteermachines. Ze worden gebruikt voor kwaliteitscontrole en het sorteren van onder meer frites, chips, sigaretten en snoep. Camera's met een zeer hoge resolutie selecteren bijvoorbeeld de slechte of afwijkende onderdelen uit tabak. Op hoge snelheid worden de producten gecontroleerd.

De vijf aandeelhouders van het Eindhovense bedrijf verkochten de meerderheid van hun belangen afgelopen zomer aan het Belgische Optimum. Dat is een onderneming van twee Vlamingen die in de markt voor sorteermachines hun sporen verdienden bij Best Sorting.

Paul Berghmans was mede-oprichter en topman van dat bedrijf en zorgt met zijn investeringsmaatschappij Pentahold voor groeikapitaal voor Concept Engineers. Steve Raskin (foto) is voormalig verkoopdirecteur van Best Sorting. Hij is de nieuwe topman van Optimum Sorting.

De Belgische locatie gaat zich richten op de door Berghmans ontwikkelde lasertechnologie voor de sorteermachines. ,,Die is complementair aan de cameratechnologie van het bedrijf in Eindhoven", zegt topman Raskin.

Camera's

Waar de camera's kijken naar verkleuring van de frites kan de laser tijdens het productieproces bijvoorbeeld stukjes glas en plastic herkennen. De Eindhovense machines kunnen straks ook van een lasermodule worden voorzien.

Sigarettenfabriek