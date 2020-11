Consumentenbond onderzoekt woekerrente-claim tegen ABN AMRO

Eerder dit jaar kwam Kifid met een eindoordeel voor een klant van Crédit Agricole-dochter Interbank. Volgens het vonnis mochten klanten die een doorlopend krediet afsloten, verwachten dat de rente op die lening in de pas bleef met de marktrente. Dat was bij Interbank evenwel niet het geval geweest. Volgens Kifid moest de bank daarom de verschuldigde rente opnieuw berekenen en te veel betaalde rente terugbetalen.



Crédit Agricole heeft na de verloren zaak een compensatieregeling opgezet waarvan tienduizenden klanten gebruik kunnen maken. Per persoon kan het gaan om duizenden euro's schade. De bank heeft voor de regeling naar verluidt meer dan 120 miljoen euro opzij gezet. Toch lopen er nog klachten bij Kifid over de compensatie van Crédit Agricole omdat de bank niet ver genoeg terug zou rekenen met het compenseren van klanten met oudere contracten.



Eerder schatte stichting Geldbelangen, die de klant van ABN AMRO vertegenwoordigt, dat ABN AMRO, Santander, Vesting Finance en Crédit Agricole samen 500 miljoen tot een miljard euro kwijt zouden zijn om klanten die te veel rente hebben betaald te compenseren. Volgens Consumentenbond Claimservice zijn er daarnaast mogelijk ‘nog meer banken die over de schreef zijn gegaan’. ,,We zijn dat nog aan het onderzoeken", aldus Smit.