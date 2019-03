Consumentenbond waarschuwt voor telefonische energieverkopers: 'ze gebruiken onze goede naam’

Op de site van de Consumentenbond staan talloze verhalen van consumenten die gebeld zijn door energieleveranciers, of tussenpersonen, en dat niet vertrouwen. Het is niet voor het eerst dat de bond waarschuwt voor malafide telefoontjes. Zo werd er vorig jaar al gewaarschuwd voor De Nederlandse Adviesbond, een bedrijf dat contracten verkoopt voor energiebedrijven. Volgens klagers zou er aan de telefoon worden gezegd dat het een dochteronderneming zou zijn van de Consumentenbond.

Betrouwbaar

Ondanks dat het geen nieuwe truc is van telefonische verkopers zegt woordvoerder Joyce Donat van de Consumentenbond dat het heel belangrijk is om hier nogmaals voor te waarschuwen. ,,Het zijn nu weer een handvol klachten, maar die bedrijven proberen bewust met onze naam betrouwbaarder over te komen.’’ Het advies is dan ook duidelijk: ,,Als je gebeld wordt, ga er niet op in. Zo'n schimmig bedrijf overvalt je altijd. Je vraagt bijvoorbeeld om iets toe te sturen, maar zo zit je ineens aan een, vaak onwettig, contract vast.’’