Continu uit Eindhoven versterkt positie in bouw door overname MTÉNV

Het bedrijf versterkt daarmee zijn positie in de bouw. De Amsterdamse bemiddelaar is actief in de sectoren bouwkunde, civiele techniek, installatietechniek en woningcorporaties. Continu stelt behalve in de bouw ook mensen te werk in de elektrotechniek.

Continu kondigt ook aan dit jaar in Duitsland een eerste vestiging te openen en in België een tweede kantoor. In Nederland heeft het 13 kantoren, nadat eerder dit jaar in Goes, Zwolle en Heerenveen vestigingen werden gestart. Zowel in Utrecht als in Rotterdam is zowel Continu als MTÉNV nu vertegenwoordigd. De 'intentie' is om in die steden straks vanuit één plek de klanten te bedienen, laat Peppinck weten.