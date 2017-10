Coolblue zoekt 1000 nieuwe bezorgers

CBS: industrie Zuid­oost-Bra­bant 'absolute koploper'

11:44 EINDHOVEN - In Zuidoost-Brabant wordt het geld verdiend in de industrie. We wisten het, maar nu wordt het gestaafd door de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In een donderdag te verschijnen rapport noemt de instelling de regio de absolute koploper met vorig jaar een aandeel van 12 procent in de landelijke toegevoegde waarde van de industrie. Dat is ruim 9 miljard euro.