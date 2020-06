Corendon na kritiek Rutte op Turkije-vluchten: ‘Een onverwacht felle reactie’

Corendon is overladen met ‘zeer uiteenlopende reacties’ nadat de reisorganisatie bekendmaakte dat de vakantiereizen naar Turkije weer hervat worden. Premier Mark Rutte vindt het ‘onverstandig en onverantwoord’ dat het bedrijf toch weer reizen aanbiedt naar Turkije, terwijl voor dat land een negatief reisadvies geldt. Een ‘onverwacht felle reactie’, meldt Corendon vanavond in een verklaring.

Corendon vliegt vanaf 10 juli weer naar Antalya, Bodrum en Dalaman. Daarover heeft de reisorganisatie naar eigen zeggen overleg gehad met de Turkse autoriteiten. Het bedrijf is door eigen onderzoek ervan overtuigd dat een overgroot deel van de klanten deze zomer toch wil afreizen naar Turkije. Alleen al vandaag hebben honderden mensen een vliegvakantie naar een van de Turkse steden geboekt. ,,Vakantiereizen naar Turkije moet je gewoon niet doen”, zegt Rutte daarover.

Oneerlijke concurrentie

Het kabinet adviseert dringend om alleen noodzakelijke reizen te ondernemen naar landen met een negatief reisadvies en stelt dat de kleur van het reisadvies is gebaseerd op de gezondheidsrisico’s die reizigers lopen. ,,We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat het oranje reisadvies voor alle landen buiten Europa gebaseerd is op een generiek besluit en geen directe relatie heeft met de gezondheidssituatie in de individuele landen”, laat Corendon weten.

Corendon vindt dat de situatie in Antalya, Bodrum en Dalaman, bestemmingen die vanaf juli beschikbaar zijn, veilig is. Het aantal coronabesmettingen is in die gebieden ‘zeer laag’, aldus de reisorganisatie. Op Turkse vliegvelden en in de toeristische hotels gelden strikte protocollen om het welzijn en de gezondheid van de gasten te waarborgen, benadrukt de operator. De medische voorzieningen in de toeristengebieden in Turkije staan verder op een hoog niveau, aldus de reisorganisatie.

Volgens Corendon dreigt er in de toerismesector ‘fundamenteel oneerlijke concurrentie’ te ontstaan. Het bedrijf verwijst naar Turkse vakantie-airlines als Pegasus en Sun Express die de komende tijd veelal dagelijkse vluchten uitvoeren tussen Nederland en Turkije. ,,Hen wordt geen strobreed in de weg gelegd en we zien in toenemende mate consumenten die graag bij ons een vakantie naar Turkije hadden willen boeken, uitwijken naar deze maatschappijen voor een losse vlucht, waarbij ze vervolgens het hotel elders boeken”, klinkt het geïrriteerd.

Des te schrijnend

Corendon constateert bovendien ‘uit eigen waarneming’ dat passagiers van die vluchten in het algemeen ‘probleemloos’ Nederland binnengelaten worden zonder hen zelfs maar te wijzen op de ‘dringend geadviseerde thuisquarantaine’. De reisorganisatie benadrukt dat de reisbranche een van de bedrijfstakken is die het hardste geraakt wordt door de coronacrisis. In maart zegde het kabinet toe met specifieke compensatiemaatregelen te komen.

,,Tot op heden is deze toezegging niet ingevuld”, constateert Corendon. ,,Nu we als reiswereld weer langzaam kunnen opstarten is het des te schrijnender om te constateren dat de opstart naar belangrijke vakantiebestemmingen als Turkije blijkbaar wel mogelijk is voor Turkse vakantievliegers maar niet voor Corendon dat tracht om op een uiterst zorgvuldige wijze, ook in de communicatie naar haar klanten, haar activiteiten weer op te starten.”

De komende dagen gaat Corendon, mede naar aanleiding van de volgens hun ‘onverwacht felle reactie vanuit het kabinet’, het gesprek aan. Op basis daarvan zal het bedrijf een definitieve besluit nemen over de vakantievluchten naar Turkije.