Corendon stort zich op de hotelbedden

Corendon, vooral bekend als vakantievlieger, heeft grootse hotelplannen. ,,Mijn streven is 30.000 bedden over vijf jaar, maar wie weet, het kan ook in drie jaar gebeuren”, zegt Atilay Uslu, oprichter van het Nederlandse reisbedrijf in de online radioshow van De Ondernemer .

De hotelwereld, daar ligt binnen Corendon meer en meer de focus op. Het is een manier om om te gaan met de ‘beddenstrijd’. Het tekort aan bedden lost Corendon op door hotels te kopen en bouwen, bijvoorbeeld op Curaçao en Ibiza. ,,Dat zijn uit noodzaak ontstane situaties. maar ik klaag er niet over”, zegt de topman.

Het hotelavontuur begon hier in Nederland, met het Corendon-hotel bij Badhoevedorp. Met ruim 600 kamers - en inmiddels een heus vliegtuig in de achtertuin - is dat in één klap het grootste hotel van de Benelux. De oprichter kreeg de smaak te pakken en kocht vervolgens een hotel op Ibiza. In de uitzending vertelt de Corendon-oprichter hoe concurrenten aan de haal gingen met de kamers. ,,De keuze was: niet meer vliegen op Ibizz of een hotel kopen.” Uslu ging voor het eerste. Dezelfde strategie volgde op Curaçao.

Eind dit jaar wordt daar een nieuw hotel geopend. Met dat nieuwe hotel heeft Corendon in een klap 1100 kamers op het eiland in handen, een kwart van álle bedden op Curaçao. En aan de hotelhonger komt voorlopig nog geen einde. In de podcast geeft hij aan zo'n 30.000 bedden binnen drie tot vijf jaar te willen realiseren, met de toevoeging dat zodra dit is gerealiseerd hij nieuwe doelen zal stellen.

Eén van die nieuwe doelen zou zomaar eens een nieuw hotel in Brazilië kunnen zijn. De prijsvechter is onlangs begonnen met het aanbieden van vluchten naar Brazilië. ,,En we vliegen hopelijk komende winter ook naar Canada en Amerika", vult de Corendon-oprichter aan.

Groeimarkt

Als grootste groeimarkt op het gebied van vluchten noemt Uslu opvallend genoeg Macedonië. ,,Dat land is vooral populair bij de doelgroep 50 plus.” Daarna komt Egypte. ,,Egypte is een look-a-like van de Canarische Eilanden, die lijden onder de populariteit van Egypte”, zegt hij.



Intussen blijft ook Turkije, waar het bijna twintig jaar geleden allemaal mee begon, ondanks de eerdere diplomatieke onrust een populaire bestemming. ,,Je gaat niet naar Erdogan, je gaat naar Turkije op vakantie”, meent Uslu. ,,De voorzieningen en service zijn veel beter in Turkije dan in Spanje en Griekenland.” Daar heeft hij wel een simpele verklaring voor: ,,Er werken veel meer mensen.”



In de radio-uitzending komen verder de groeikansen van luchthaven Lelystad ter sprake. Uslu noemt het gebeuren rond het vliegveld een ‘soap’. ,,Op dit moment hebben we geen enkele hoop dat die opengaat. We focussen op Maastricht en Schiphol.” Op de vraag of die regionale markt niet interessant is om zelf in te investeren, antwoordt hij: ,,Nee, we gaan geen luchthavens kopen.”

Luister hier de volledige uitzending: