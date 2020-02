Corona-effect zorgt voor slechtste beursweek sinds kredietcrisis in 2008

Het was afgelopen week weer ouderwets gooi- en smijtwerk op de beurzen. Of het nou de beurs in Tokio, Seoel, Milaan, Amsterdam of New York was, de koersborden kleurden dieprood. En echt niet alleen de aandelen van luchtvaartmaatschappijen en hotelketens gingen onderuit.



Alles ging naar beneden. En niet een beetje, maar soms met tientallen procenten tegelijk. Daarmee werd de oude beurswijsheid dat ‘aandelen met de trap omhoog gaan, maar met de lift naar beneden’ weer bewaarheid.



In totaal verloren de beurzen wereldwijd meer dan tien procent van hun waarde afgelopen week. Al met al was het de slechtste beursweek sinds de kredietcrisis in 2008.