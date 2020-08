Coronacrisis leidt tot recordomzet kunstveilinghuizen

In de eerste helft van dit jaar noteerden Christie's, Sotheby's en Philips een omzet van 336 miljoen euro, maar liefst 436 procent meer dan in dezelfde periode van 2019. Een groot deel daarvan werd geboekt tijdens de uitbraak van corona, die daarom een keerpunt vormt voor de toekomst van de digitale kunstverkoop, aldus Hiscox. De onlinekunstverkoop was in deze periode goed voor 28,3 procent van de totale veilingverkopen bij deze drie veilinghuizen, tegenover slechts 1,2 procent in het eerste halfjaar van 2019. Vooral beeldende kunst werd online verkocht, gevolgd door horloges en sieraden, decoratieve kunst en meubels.