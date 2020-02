Coronavirus strop voor toerisme: China uit de gratie bij reizigers

KLM maakte vandaag bekend de vluchten naar China langer op te schorten. Tot en met 15 maart vliegt de luchtvaartmaatschappij niet naar China. Logisch, zegt Wouter Kniel van CheapTickets. ,,Reizigers staan niet te popelen om erheen te gaan.” De data van CheapTickets, een van de grootste ticketverkopers van ons land, bevestigen dat beeld: het aantal boekingen is met liefst 80 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.



Opvallend is wel dat het aantal zoekopdrachten op Chinese bestemmingen ongeveer gelijk is gebleven, ondanks dat er minder vluchten naar China worden aangeboden. Kniel: ,,Het lijkt erop dat mensen wel willen, maar niet durven.” Ook een aantal andere Aziatische landen boet in qua populariteit, ziet CheapTickets. Zo worden bestemmingen als Hong Kong (-50 procent), Taiwan (-50 procent) maar ook Singapore (-26 procent) en Vietnam (-40 procent) aanzienlijk minder geboekt. Het aantal boekingen naar Aziatische bestemmingen exclusief China (met vertrek vanuit de hele wereld) is met pakweg 30 procent gedaald.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog

Afwachten

Kniel begrijpt de terughoudendheid bij toeristen goed. ,,Mensen wachten liever af hoe het zich ontwikkelt.” Zijn eigen werkgever, CheapTickets, zette onlangs ook een streep door een geplande zakenreis. Half februari zouden hij en zijn collega’s naar Singapore reizen, maar die reis werd geannuleerd vanwege het coronavirus, vertelt hij. ,,Het hoofdkantoor wilde geen risico nemen.”

Verschillende reisorganisaties nemen eveneens het zekere voor het onzekere. Zo hebben Kras en TUI vier rondreizen door China, die volgende maand gepland stonden, geannuleerd. ,,We zijn nog met een aantal klanten in gesprek over mogelijk andere bestemmingen”, vertelt woordvoerster Petra Kok van TUI. De reisorganisaties kwamen mede tot dat besluit na wat telefoontjes en vragen van klanten.

Volgens Kok is er weinig animo meer voor georganiseerde reizen door China. Het aantal boekingen is zo goed als stil komen te liggen, weet zij. Andere bestemmingen, zoals Bali en Sri Lanka, zijn volgens haar nog wel even populair als voorgaande jaren. ,,We merken niet dat mensen nu dat soort bestemmingen mijden of wachten met boeken”, zegt ze.

Eerder adviseerde de brancheorganisatie ANVR de aangesloten reisorganisaties om tot eind februari China in elk geval te mijden. Of de reizen in maart of april wel doorgaan, hangt volgens zegsvrouw Mirjam Dresmé af van de beslissing van de overheid. Er geldt voor China nog altijd code oranje (alleen noodzakelijke reizen) en rood voor de getroffen provincie Hubei. ,,Zolang oranje of rood van kracht blijft, zullen er in elk geval geen reizen worden gemaakt door het land. Het is afwachten waar de overheid mee komt.”

Quote Zolang oranje of rood van kracht blijft, zullen er geen reizen worden gemaakt door het land Mirjam Dresmé van ANVR

Annuleren

Mensen die wel een pakketreis hebben geboekt naar China, kunnen kosteloos omboeken of hun geld terugkrijgen. Maar voor wie een los ticket heeft geboekt, pakt het financieel nadelig uit, zegt woordvoerster Joyce Donat van de Consumentenbond. ,,In zo’n situatie als nu, waar het wordt afgeraden om naar China te gaan, kunnen mensen die alleen een vlucht hebben geboekt nergens aanspraak op maken. Zij kunnen natuurlijk wel annuleren, maar dat kost ze dan geld. Dat geldt ook als er een negatief advies wordt afgekondigd door de overheid.”

Het slechte nieuws is dat een annuleringsverzekering hen ook niet uit de brand kan helpen, zegt Bas Knopperts van Independer. Het gros van de verzekerden heeft volgens hem een standaardpolis en die keert in zo'n situatie als deze niet uit. Ook niet als er een negatief reisadvies wordt afgekondigd. ,,De standaardpolis keert eigenlijk alleen uit bij zaken als overlijden van een naaste, ziekte of medische noodzaak.”