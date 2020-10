Coronavoucher gekregen? Dit is waar je recht op hebt

Volledig scherm © EPA Het voucherplatform van claimstichting Aviclaim en juridisch dienstverlener DAS vroeg 275 reizigers naar hun ervaringen met vouchers die ze hadden gekregen voor hun geannuleerde trip. Vooral mensen met losse vliegtickets zijn slecht op de hoogte van hun rechten. Zo bleek slechts 50 procent van de ondervraagden te weten dat zij bij annulering van de vliegreis recht hebben op teruggave van de reissom.



Sinds 1 oktober moeten luchtvaartmaatschappijen bij annulering van een vlucht de tickets binnen zeven dagen terugbetalen aan hun klanten, besliste de toezichthouder Inspectie Leefmilieu en Transport (ILT) eind september. Voor vluchten die voor 1 oktober zijn of worden geannuleerd mogen de luchtvaartmaatschappijen overigens nog wel een maximale terugbetalingstermijn van zestig dagen hanteren. Transavia, TUI en Corendon hadden aangegeven die zestig dagen niet nodig te hebben, KLM wel.

Volledig scherm Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat © ANP Uit het onderzoek van Checkkie.nl komt ook naar voren dat 65 procent van de voucherbezitters niet weet dat ze naar hun geld kunnen fluiten als hun vliegmaatschappij omvalt. In tegenstelling tot de reisorganisaties kennen luchtvaartmaatschappijen geen garantiefonds. Consumentenorganisaties ANVR, ANWB, Consumentenbond en Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) hebben daar overigens wel al vaker op aangedrongen bij minister Cora van Nieuwenhuizen, om te voorkomen dat consumenten in de kou komen te staan.



De pakketreizigers blijken wel wat beter op de hoogte van wat hun rechten zijn bij faillissement. Zo weet 85 procent dat hun voucher is gedekt door een garantiefonds mocht de reisorganisatie tussentijds omvallen. Maar als het gaat om het moment dat de vouchers verzilverd kunnen worden, is ook bij deze groep de verwarring groot.



Wettelijk gezien hebben consumenten recht op directe terugbetaling, maar dit voorjaar hebben de ANVR en de consumentenwaakhond ACM afgesproken dat reizigers pas zes maanden na uitgiftedatum van hun voucher om terugbetaling kunnen vragen en uiterlijk binnen een jaar hun geld terugkrijgen. Vooral de periode van zes maanden leidt tot veel verwarring.



Touroperators en reisbemiddelaars krijgen sinds enkele weken fors meer claims binnen van reizigers die ervan uitgaan dat ze hun voucher nu kunnen verzilveren, maar consumenten blijken in de meeste gevallen toch nul op het rekest te krijgen. ,,De afspraak is dat zij het verzoek na een half jaar kunnen neerleggen, maar de afspraak is ook dat reisondernemingen niet eerder dan 365 dagen minus één dag na uitgifte van de voucher het geld hoeven terug te betalen”, legde ANVR-woordvoerster Mirjam Dresmé uit. Dit valt dus onder de afspraak met de ACM.

Veel touroperators zijn onduidelijk over hoe en wanneer ze nu precies tot uitbetaling overgaan als klanten na de afgesproken zes maanden hun vouchers willen verzilveren, vindt juridisch dienstverlener DAS. ,,Er is begrip voor de ongunstige economische omstandigheden van reisorganisaties waardoor uitbetaling pas na zes maanden gebeurt. Tegelijkertijd hebben reizigers recht op informatie die volledig is en actief wordt aangeboden”, reageert woordvoerder Nicole Reijnen.

Quote Het helpt als reisorgani­sa­ties transpa­rant zijn over hoe zij vouchers financie­ren nu de crisis voortduurt Nicole Reijnen, DAS

Zij voegt eraan toe: ,,Het helpt als reisorganisaties transparant zijn over hoe zij vouchers financieren nu de crisis voortduurt en economisch herstel op korte termijn niet is voorzien.” Het voucherplatform Checkkie.nl pleit voor het verlengen van de geldigheidsduur van vouchers en dekking door het garantiefonds tot anderhalf jaar na de uitgifte van de vouchers. Daarmee krijgen reizigers en touroperators lucht en behouden zij in ieder geval hun rechten, is het idee.



Eerder trok het onlangs opgerichte Dutch Travel Retail United (DTRU), een club van reisondernemingen waaronder D-reizen, Dutch Travel Alliance en The Travel Company, al aan de bel. Volgens DTRU maakt de coronacrisis pijnlijk duidelijk dat er iets goed mis is met de financiële huishouding van veel reisbedrijven. Het geld dat de klant betaalt voor zijn reis, is vaak al - voordat hij op de plek van bestemming is - opgegaan aan vliegtuigstoelen en accommodaties of gebruikt voor de operationele kosten.

,,Daar is de klant nu de dupe van en dat is onterecht”, zei directeur Jan Henne De Dijn van D-reizen, tevens lid van de DTRU. Reden voor de club van reisbemiddelaars om te pleiten voor een grondige verandering van hoe de geldstromen lopen binnen de reissector, om de klanten en ook de bedrijven zelf in het vervolg beter te beschermen.



Samen met brancheorganisatie ANVR en de Stichting Garantiefonds Reisgelden, kortweg SGR praat DTRU met het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Financiën over de oprichting van een zogeheten voucherbank. Via zo’n voucherbank zouden de reisondernemingen geld kunnen lenen om de klanten met voucher terug te betalen, de leningen zouden ze dan uitgesmeerd over een paar jaar terugbetalen aan de overheid.



Daarnaast wil DTRU dat er een derdengeldenregeling komt. ,,Vanaf die rekening wordt dan per geleverde dienst, bijvoorbeeld het boeken van een stoel op een vlucht, direct de individuele onderneming betaald. Het geld komt dan niet op één rekening bij één onderneming terecht die dat hele bedrag vervolgens gebruikt als ‘gratis’ liquiditeit”, aldus reisondernemer Erik van der Waard van Internoord Travel Group en woordvoerder van DTRU.

