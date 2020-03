Coronavoucher in de maak voor vakantie-annuleringen in eigen land

Het zomerseizoen moet nog beginnen, maar voor campinghouders, bootverhuurders en bungalowparken is het nu al één doffe ellende. Annuleringen voor april en mei en zelfs voor de zomermaanden stromen binnen en van nieuwe reserveringen is nauwelijks sprake.



,,Hoewel campings, bootverhuurders en bungalowparken nog steeds gewoon open zijn, zijn veel mensen onzeker en besluiten ze maar het zekere voor het onzekere te nemen”, ziet Geert Dijks, directeur van HISWA-RECRON. De gevolgen zijn dramatisch voor de sector, zegt hij, wijzend op de uitkomst van een recente peiling onder duizend aangesloten bedrijven.



Pakweg 80 procent van die bedrijven zegt veel last te hebben van het coronavirus. Als bedrijven de vooruitbetaalde reissom terug moeten betalen aan iedereen die zijn accommodatie of hotelovernachting annuleert, dan zullen er veel bedrijven in de toerisme- en recreatiesector failliet gaan, is de verwachting. Dijks: ,,En dan zullen veel dagjesmensen en toeristen met lege handen achterblijven.”