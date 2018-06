CPB: piek economische groei voorbij

NXP schept extra banen in Nijmegen door zelfrijden­de auto’s

18 juni NIJMEGEN - De wereldwijde vraag naar luxe en zelfrijdende auto’s zorgt voor extra banen in Nijmegen. Chipproducent NXP, met het hoofdkantoor in Eindhoven, gaat fors investeren in de fabriek in Nijmegen om aan de vraag naar chips te voorzien.