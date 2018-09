Credit Suisse ontloopt boete om witwassen

Eindhovens Ioniqa bouwt PET-recycle-fa­briek in Geleen

16 september EINDHOVEN - Het Eindhovense Ioniqa bouwt in Geleen een fabriek waar vanaf zomer 2019 PET-plasticafval wordt omgezet naar nieuwe grondstof voor PET-producten. PET-recycle-bedrijf Ioniqa, in 2009 voortgekomen uit de TU/e, maakt met de fabriek in Limburg de stap naar een volwaardige productielijn. Het kantoor en laboratorium van Ioniqa blijven gevestigd op de TU/e-campus.