Credit Suisse waarschuwt voor nieuwe klap in Archegos-debacle

Archegos nam grote financiële risico’s op de beurs, met zware verliezen tot gevolg en onder meer Credit Suisse was een tussenpersoon voor die transacties. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal stond meer dan 20 miljard dollar uit bij het fonds. Daarvan komt waarschijnlijk een groot deel niet meer terug. De affaire rond investeringsmaatschappij Archegos en bij financieringsmaatschappij Greensill Capital kostten de bank miljarden.

In de eerste maanden van 2021 boekte Credit Suisse een verlies van 252 miljoen frank, waarmee de bank overigens beter presteerde dan verwacht. Maar Credit Suisse wordt door de Zwitserse toezichthouder Finma wel gedwongen meer kapitaal vast te houden. Het heeft investeerders aangesproken voor een financiering van 1,8 miljard frank via obligaties die om te zetten zijn in aandelen.

De op een na grootste bank van Zwitserland had vorig jaar ook al de nodige problemen. Zo moesten honderden miljoenen opzij gezet worden voor een schikking in de VS. Dat was nog een uitwas van de financiële crisis en het gerommel met hypotheken in de periode rond 2008.