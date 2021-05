Crocs populairder dan ooit dankzij thuiswerken: ‘Je ziet ze toch niet’

COLUMN Opblaasbad besteld? Komt later en wordt duurder. Net als alle andere dingen die in een zeecontai­ner zitten

21 april Voor wie het nog niet in gehoord heeft: het gaat helemaal niet goed in de wereld van de grote stalen zeecontainers. Oh ja joh, boeien!, zullen velen van jullie nu denken, maar roep dat maar niet te hard. De druiven kunnen nog wel eens heel erg zuur worden voor ons allemaal vanwege de crisis in containerland.