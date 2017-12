Cryptokoorts strandt in onbegrijpelijke computertaal

Volledig scherm Verslaggever Navin Bhagwat ging op jacht naar cryptogeld. © RV Ook verslaggever Navin Bhagwat raakte bevangen door de bitcoinkoorts en droomde al van een penthouse op de Amsterdamse Zuidas, maar daar zal het - na een dagje zwoegen achter de pc - wel bij blijven.



Mijn hevige koortsaanval ontstond tijdens een kerstborrel, toen ik iemand hoorde zeggen: investeer in XEM! ,,Die gaat door het dak. Binnenkort kun je namelijk met XEM betalen in WeChat. Dat is een Chinees sociaal medium met 980 miljoen gebruikers. De waarde van die munt schiet dan geheid omhoog.''



De snelle jongen, strak in het pak, toonde een duizelingwekkend overzicht van zijn cryptomuntenverzameling op zijn dure smartphone, met onbegrijpelijke afkortingen als BTC, ETH, SC en EOS. Tussen neus en lippen door liet hij doorschemeren dat hij zelf al een fijne winst had gemaakt.

Gouden ei

Met alle verhalen over bitcoinmiljonairs in mijn achterhoofd dacht ik de kip met de gouden eieren te hebben gevonden. Eén XEM-munt kostte vorige week rond de 50 eurocent. Wat als ze binnen korte tijd zouden verduizendvoudigen in waarde, zoals met de bitcoin gebeurde? Het was het proberen waard.

Allereerst maar even uitzoeken waar ik precies in zou investeren. Via Google kwam ik uit op de Nederlandstalige specialistenwebsite Coinwijzer.nl. Dit is een gedeelte van hun omschrijving van de XEM: 'NEM XEM is een wereldwijd open sourceproject. Het is een peer-to-peer blockchain platform en is geschreven in Java [...]. NEM beschikt ook over een geïntegreerd P2P beveiligd en gecodeerd messaging systeem, multisignature accounts en een Eigentrust ++ reputatiesysteem.''

Oké, tot zover de taal van de specialisten, waar ik als leek niet veel aan heb. Andere Nederlandstalige websites hielpen me niet veel verder.

Sjoerd-Jan Reinders van Coinwijzer begrijpt dat de gigantische hoeveelheid aan Engelstalige terminologie de gemiddelde gebruiker kan afschrikken. ,,Maar ik denk dat je ook niet alles over de techniek achter cryptomunten hoeft te weten om goed in te schatten welk risico je loopt. Al doende leer je wel hoe het in elkaar zit. Investeer wel slechts een klein bedrag dat je kan missen.''

Portemonnees

Dan maar gewoon doen en kijken hoever ik kom. Op de website van NEM, de techniek achter de XEM-munt, legt men uit dat ik eerst een portemonnee moet downloaden om de muntjes te bewaren. Na opnieuw een heleboel computerpraat ben ik de trotse eigenaar van een XEM-portemonnee. Voor de geïnteresseerden: daarvoor moest ik wel onder meer met .wlt- bestanden in de weer.

Uiteindelijk hangt er een unieke code aan mijn portemonnee van tientallen cijfertjes en lettertjes, die ik moet invoeren op een van de beurssites die XEM aanbieden. Ik schrijf hem snel ergens op, zoals wordt aangeraden. Nu nog een kwestie van inkopen.

Behoedzaam

Ik kan de munt het beste inkopen op een van de acht verschillende beurzen die NEM op hun website hebben staan. Probleempjes waar ik tegenaan loop: ze zijn vrijwel allemaal in het Engels, in het buitenland gesitueerd en ze vragen om verregaande identificatie, voordat ze de gebruiker toestaan om gebruik te maken van al hun diensten.



Zo vroegen sommige sites om een kopie van mijn paspoort. Hoewel ik dat begrijp, trok ik daar toch de lijn. Investeren in iets dat ik niet begrijp én mijn persoonlijke gegevens weggeven aan sites die ik niet ken, daar ben ik dus een te behoedzaam persoon voor. Reinders zegt dat het inderdaad moeilijk in te schatten is of je te maken hebt met een betrouwbaar bedrijf. ,,Ik durf mijn hand voor geen enkele beurs in het vuur te steken. Ik weet dat er grote spelers op de markt bestaan die gemakkelijk gehackt kunnen worden. Dat is in het verleden gebeurd en dat kan in de toekomst net zo hard gebeuren.''

Kansen spreiden

Al sluit ik niet uit dat het advies van de snelle jongen om 'mijn kansen te spreiden' - dus via tussenpersonen voor diverse cryptomunten aparte portemonnees creëren met allemaal ontzettend ingewikkelde codes - mijn enthousiasme al eerder tot nul had teruggebracht. Volgens mij is het goed te doen door de juiste personen. Toch maar even vragen of de snelle jongen het voor me kan doen.

