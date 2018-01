Cryptomunten kelderen in waarde na angst voor Aziatisch ingrijpen

Enorme chipmarkt is het fundament van snel groeiend ASML

15 januari VELDHOVEN - Dat ASML maandag weer lieveling op de beurs in Amsterdam was, zegt iets over de hooggespannen verwachtingen voor de Veldhovense chipmachinefabrikant. Het bedrijf zal die verwachtingen woensdag bij de presentatie van de kwartaal- en jaarcijfers grotendeels waarmaken. Dat is niet alleen omdat ASML terecht bekend staat als voorbeeldbedrijf. Het fundament van het succes wordt gelegd door de onderliggende bloeiende chipmarkten.