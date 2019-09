Ctouch, I-team Global en Veldsink Advies kandidaten voor BOV Award

Gosselink is de ondernemer achter Ctouch, leverancier van aanraakschermen in Eindhoven. Van de Ven is topman bij I-team Global in Eindhoven, dat schoonmaakmachines en -producten levert. Veldsink tot slot is de naamgever van Veldsink Advies, financieel adviseurs in Nuenen.



Vrijdag 4 oktober wordt bekend wie de ondernemersprijs voor de regio Eindhoven gaat opstrijken. In hetzelfde programma zal ook de winnaar bekend gemaakt worden van de zevende ASML Young Makers Award (AYMA). Daarvoor is Menke Steenbergen van IPOS Technology genomineerd met een trainingsapplicatie voor paardensector en Dennis van der Wiel van Polariks met een hyperspectrale camera voor de land- en tuinbouw.