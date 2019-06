Ctouch uit Eindhoven na 'leerjaar’ weer op schema voor groei

Met een omzetstijging van 7,6 procent tot 27,1 miljoen euro bleef het Eindhovense bedrijf in 2018 achter bij voorgaande jaren. Vier jaar achtereen boekte het een groei van boven de 20 procent.

In Duitsland en Engeland lag de omzet vorig jaar beneden verwachting, zegt financieel directeur Bernard Gosselink van Ctouch. In beide landen investeert het bedrijf nu in een verkooporganisatie met eigen medewerkers.

'Leerjaar'

Gosselink bestempelt 2018 als een 'leerjaar'. In Engeland bleek het bedrijf te zeer afhankelijk van zijn lokale distributeur. In Duitsland was Ctouch te weinig zichtbaar bij potentiële klanten, stelt Gosselink. Van de aanbestedingen van scholen voor beeldschermen in de klaslokalen won het bedrijf er één. ,,Voor twee grote aanbestedingen zijn we nu in de race", vult Gosselink aan.

In Nederland, Spanje en Denemarken boekte het bedrijf vorig jaar goede resultaten. In Denemarken, waar ook een eigen organisatie is opgezet,wordt dit jaar een verdere omzetstijging verwacht. In Noorwegen rekent Ctouch op een 'sterke groei' van de omzet.

Per saldo zou de omzet dit jaar met 25 procent moeten stijgen. ,,Gezien de resultaten in het eerste halfjaar blijkt dat we prima op de rit zitten", geeft Gosselink aan.