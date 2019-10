Cure gaat in Eindhovense regio afval inzamelen met elektrische kraanauto van VDL

Het in Dronten gevestigde VDL-bedrijf Translift heeft elektrische voertuigen voor afvalinzameling ontwikkeld als proeftuinproject. Vier publieke inzamelaars in het land doen er aan mee. Ook onderzoekinstituut TNO is bij het project betrokken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland draagt bij aan de financiering.

Cure, afvalinzamelaar in Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard, neemt in het eerste kwartaal van volgend jaar een elektrische kraanauto in gebruik voor het legen van ondergrondse containers. ,,We willen graag voorop lopen en een modern bedrijf zijn", zegt directeur Frans van Strijp over de motivatie om mee te doen aan het project. Cure wil op termijn de afvalinzameling uitvoeren zonder dat schadelijke stoffen vrijkomen. ,,We doen mee om daar een start mee te kunnen maken. Dat we dat kunnen doen met een voertuig van DAF en VDL is voor de regio helemaal top.”