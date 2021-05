D-reizen krijgt doorstart, Prijsvrij Vakanties neemt groot deel over

D-reizen, met 285 reisbureaus en ruim 1100 medewerkers een van de grootste reisorganisaties van Nederland, werd vorige maand failliet verklaard. Door de coronacrisis kwamen er nauwelijks inkomsten binnen, waardoor het bedrijf in financiële problemen kwam. Ook de vertraging van het voucherfonds leidde tot een onoverkomelijke situatie.

Al snel bleek dat er voldoende belangstelling was uit de reisbranche om het bedrijf over te nemen. Marc van Deursen, directeur van Prijsvrij Vakanties: ,,Toen ik 20 jaar geleden als ict-ondernemer begon, was D-reizen mijn eerste klant. Dat eerste vertrouwen dat ze mij als het grootste reisbedrijf van Nederland toen gaven, heeft vervolgens de deur geopend bij onder andere KLM en veel andere reisbedrijven. Ik heb veel aan D-reizen en de familie Van den Broek te danken. D-reizen is een waanzinnig mooi bedrijf met een rijke historie en een grote groep zeer enthousiaste en loyale medewerkers. Dat was in 2001 zo en datzelfde voel ik nu nog steeds.’’

Onzekerheid

Het is volgens Van Deursen triest dat de coronacrisis D-reizen heeft geveld en veel gezinnen in onzekerheid heeft gebracht. ,,Het bedrijf ging winstgevend de corona crisis in, maar is helaas niet heelhuids tot de eindstreep gekomen. Het is nu aan ons om met het nieuwe D-reizen aan een gezonde toekomst te bouwen. We gaan er met de nieuwe collega's alles aan doen om D-reizen zo snel mogelijk door te starten.’’

Prijsvrij Vakanties neemt niet de hele boedel van D-reizen over. Vijftig tot zestig reisbureaus gaan verder onder de naam Hillman Travel. Het bedrijf maakte maandag bekend dat het daarvoor een akkoord heeft bereikt met pandeigenaren over het huren van winkels. Over vier tot zes weken moeten de eerste reiswinkels weer open gaan.

Ook TUI, markleider in de Nederlandse reissector, had interesse om delen van D-reizen over te nemen, maar de touroperator besloot na een eerste inventarisatie en analyse niet verder te gaan in het biedingsproces.