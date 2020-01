DAF aast op verkooprecord buiten Europa

Sioux verkoopt deel van zijn aandelen in Eindhovens bedrijf Vecos

15 januari EINDHOVEN - Sioux Technologies verkoopt een deel van zijn aandelen in Vecos aan Bencis Capital Partners. Het investeringsfonds van het Eindhovense technologiebedrijf heeft via Cerebel Group een belang in Vecos. De winst van de verkoop stopt Sioux terug in het fonds.