DAF blijft op stoom na recordjaar

EINDHOVEN - DAF heeft 2018 afgesloten met records voor productie en het marktaandeel in Europa. Ook voor dit jaar ziet het er voorlopig goed uit.

Tot begin maart is DAF uitverkocht, zegt de nieuwe president-directeur Harry Wolters. Van onzekerheden in de wereldeconomie merkt de Eindhovense vrachtwagenfabrikant in de praktijk nog niets. De orderinstroom blijft op een hoog niveau. Het recordtempo van 254 trucks per dag kan 'voorlopig’ worden gehandhaafd, laat Wolters weten.

DAF produceerde vorig jaar 67.055 trucks, zo'n tien procent meer dan een jaar eerder. De groei van de vooral in Eindhoven gefabriceerde zware trucks bedroeg zelfs 15 procent. Het Europese marktaandeel van DAF in dit segment bereikte met 16,6 procent een nieuwe mijlpaal. ,,We zijn nu het tweede merk in Europa na Mercedes", weet Wolters.

In acht landen in Europa is DAF de marktleider. Vorig jaar konden België, Tsjechië, Roemenië en Bulgarije op het lijstje worden bijgeschreven. DAF heeft al langer de koppositie in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Polen en Hongarije.

Voor dit jaar ligt de doelstelling op een Europees marktaandeel in het zware segment van 17 procent. DAF rekent verder op recordverkopen buiten Europa. Ook voor de verkoop van onderdelen zoals motoren wordt de lat weer hoger gelegd.

De in september aangetreden topman Wolters schrijft het succes toe aan de in 2017 geïntroduceerde vernieuwde serie, nog zuinigere trucks in combinatie met het serviceniveau van DAF in heel Europa.

DAF scoorde in de afgelopen maanden opvallend veel orders van grote omvang, van 500 tot 1500 trucks voor één klant aan toe. In de verkoop van dit soort 'grote vloten’ manifesteert het Eindhovense concern zich sterker dan vroeger.

Wolters zoekt de verklaring daarover onder meer in de lage onderhoudskosten: de huidige vrachtwagens hoeven pas na 200.000 in plaats van 150.000 kilometer naar de garage voor een onderhoudsbeurt. ,,Daarin zijn we de beste van alle fabrikanten in Europa. Betrouwbaarheid is voor klanten heel belangrijk. Reserve-onderdelen kunnen we overal binnen 24 uur leveren. Voor grote, vaste klanten doen we dat in heel Europa tegen dezelfde prijs.”