DAF boekt stijging winst bij recordomzet

De recordproductie bij DAF leidde tot een toename van de omzet met 10 procent tot 5,6 miljard euro. De operationele winst groeide vorig jaar van 345 tot 484 miljoen euro. De nettowinst dikte met 41 procent aan tot 385 miljoen euro.

DAF leverde vorig jaar 52.807 zware trucks af in Europa, waarmee het een record marktaandeel van 16,6 procent realiseerde. In Nederland, Engeland, België, Polen, Tsjechië, Hongarije en Bulgarije was DAF marktleider. In Duitsland was DAF het grootste importmerk.

De Eindhovense producent verkocht 8.458 vrachtwagens buiten Europa. DAF bleef marktleider in Taiwan. In Israël, Wit-Rusland en Zuid-Afrika groeide het marktaandeel. In Indonesië werd een verkooprecord geboekt.

De truckbouwer kon 49 nieuwe locaties aan zijn dealernetwerk toevoegen. Wereldwijd is het merk nu op 1.100 locaties vertegenwoordigd.